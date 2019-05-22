لجنة الانتخابات الهندية ترفض مزاعم التلاعب بالاقتراع

رفضت لجنة الانتخابات الهندية، مخاوف المعارضة من احتمال التلاعب بأجهزة التصويت الإلكترونية، قبل فرز الأصوات يوم الخميس، والتي ستحدد نتائج الانتخابات الوطنية العملاقة في البلاد.

رفضت لجنة الانتخابات الهندية، مخاوف المعارضة من احتمال التلاعب بأجهزة التصويت الإلكترونية، قبل فرز الأصوات يوم الخميس، والتي ستحدد نتائج الانتخابات الوطنية العملاقة في البلاد.