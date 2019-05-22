إخماد حريق بشقة سكنية بمصر القديمة

أخمد رجال الحماية المدنية بالقاهرة، شقة سكنية في مصر القديمة، اندلعت فيها النيران، وأصابت أجزاء متفرقه منها، مما أصاب ساكنيها بحالة من الذعر، وقاموا على الفور بالفرار منها، وطلب الإستغاثه، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



