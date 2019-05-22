البورصة تواصل الصعود بالمنتصف بدعم مشتريات المصريين والعرب





واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بمنتصفتعاملات جلسة اليوم الأربعاء،بدعم مشتريات المصريين والعرب مصحوباً بتداولات ضعيفة لم تصل الي الـ100 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي في تلك اللحظة نحو 3.8 مليار جنيه نحو ليصل الي 746.7 مليار جنيه.

وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية ، فقد ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13,651.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 603.28 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1,532.9 نقطة.









من جانبه ،إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي صعود جماعي لكافة المؤشرات بدعم مشتريات المصريين والعرب ، ودعم من أخبار إيجابية عن عدم رفع الدعم عن المصانع ذات استخدام كثيف للطاقة، مما أعطى إشارات إيجابية للمستثمرين بإهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوى









وربح رأس المال السوقي نحو 9.6 مليار جنيه نحو ليصل الي 743.3 مليار جنيه.



