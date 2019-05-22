مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 16 رمضان 2019

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل البرنسيسة بيسة، أحداثا كوميدية برفض سكسة إعطاء سلسلة ذهب وخاتم لابنتها نظير حصولها على 20 ألف جنيه.

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل البرنسيسة بيسة، أحداثا كوميدية برفض سكسة إعطاء سلسلة ذهب وخاتم لابنتها نظير حصولها على 20 ألف جنيه.





وفشلت خطة نقل سكسة لدار مسنين، بعدها اتفقت بيسة مع مأمون على الكذب على جدتها وأخذها لدار المسنين باعتباره المدرسة ونجحت الخطة وتمكن موظفوا الدار من الإمساك بسكسة وإدخالها غرفتها.





"البرنسيسة بيسة" من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة "سينرجى" للإنتاج الفنى، وبطولة مى عز الدين، وبوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، وحجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وايمان السيد، وعدد آخر من النجوم.



