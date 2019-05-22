أول خطوة من برشلونة لحسم صفقة بديل سواريز

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة اتخذ أول خطوة للتعاقد مع مهاجم جديد بديلا لنجم الفريق لويس سواريز.





وقالت صحيفة سبورت، إن برشلونة قدم عرضا بقمية 25 مليون يورو، إلى سيلتا فيجو لضم الأوروجواياني ماكسي جوميز، وهو نصف قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب 50 مليون يورو.





وأضافت الصحيفة أن برشلونة بدأ متابعة ماكسي خلال الشهور القليلة الماضية، حيث يبحث عن مهاجم بديل للويس سواريز، بعد فشل كيفين برنس بواتينج في تقديم مستوى جيد خلال فترة إعارته.



