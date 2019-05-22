علي جمعة يوضح حكم الوفاء بالنذر بالنسبة للمتوفي (فيديو)

وجه شخص تساؤلا للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، قال خلاله: "مات قبل أن يوفي نذره فهل تقضيه زوجته؟".





وعقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية والتي يبثها عبر موقعه الرسمي على "يوتيوب"، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن الشافعية تحدثوا عن هذا وأجازوا".





وتابع مفتي الديار المصرية السابق، أن الإنسان لو مات فإن من حوله كالابن والأب والزوجة له أن يقضى عنه نذره، ويخرج قيمة هذا النذر من التركة قبل التوزيع باعتباره من ديون الله.



