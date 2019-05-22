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ضبط عاطلين بحوزتهما 43 تذكرة هيروين وسلاح ناري فى طنطا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:19 ص
ضبط عاطلين بحوزتهما 43 تذكرة هيروين وسلاح ناري فى طنطا
أرشيفية
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أيمن يحيي
 
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تمكنت مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين بحوزتهما 43 تذكرة هيروين بقصد الاتجار، وسلاح نارى "طبنجة" بقصد البلطجة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، يفيد بضبط (أ.ع – 24 سنة – عاطل) وشهرته "أدهم قلطه" وبحوزته 43 تذكرة هيروين بقصد الاتجار، و( ف.م – 35 سنة – عاطل) وشهرته " فرج" وبحوزته سلاح نارى " طبنجة" بقصد البلطجة وترويع المواطنين.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمان وتحرير محضر، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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