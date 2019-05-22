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"أرامكو السعودية" توقع عقدًا للغاز الطبيعي المسال مع "سيمبرا إنرجي"

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:17 ص
أرامكو السعودية توقع عقدًا للغاز الطبيعي المسال مع سيمبرا إنرجي
أرامكو السعودية
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الفجر السعودي
 
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قالت شركة النفط السعودية أرامكو وسيمبرا إنرجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنهما أبرما اتفاقًا مدّته 20 عامًا، لشراء الغاز الطبيعي المسال من وحدة تابعة لسيمبرا، وتعمل الشركتان على وضع اللمسات النهائية على الاستثمار في ملكية حصة نسبتها 25% بالمرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال.

 

وفيما ذكر الطرفان (في بيان) أنَّ اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي القادم من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير، فقد تراجعت أسعار النفط، اليوم، بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، وتعهّد السعودية بالحفاظ على توازن الأسواق.

 

غير أنَّ محللين قالوا: إنَّ أسواق النفط لا تزال في حالة من شحّ الإمدادات في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك، وتصاعد التوتر السياسي في الشرق الأوسط، يأتي هذا فيما تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتًا أو 0.5% إلى 71.79 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 59 سنتًا أو 0.9% إلى 62.54 دولار للبرميل.

 

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