حسم لقب الدوري الجزائري يتأجل بعد تعادل اتحاد العاصمة

تأجَّل حسم لقب الدوري الجزائري لكرة القدم، للجولة الأخيرة بعدما تعادل اتحاد العاصمة المتصدر (1-1) مع مولودية وهران، بينما فاز أقرب منافسيه شبيبة القبائل (2-1) على نصر حسين داي، اليوم الثلاثاء.





واستمرت معاناة اتحاد العاصمة، الذي فاز مرة واحدة في 8 مباريات، ليتأجل مجددًا حسم اللقب، بينما كان يكفيه الفوز للتتويج.





وتقدم اتحاد العاصمة بهدف من ركلة جزاء، نفذها مختار بن موسى في الدقيقة (43).





لكن فيفيان آسي، مدافع وهران الذي تسبب في ركلة الجزاء، ارتقى لركلة حرة ووضع الكرة برأسه داخل المرمى ليدرك التعادل قبل مرور ساعة من اللعب.





وأهدر الفريقان، أكثر من فرصة لخطف الانتصار ليخرج اتحاد العاصمة بخيبة أمل أمام مشجعيه المتحمسين، بينما احتفل وهران بحصد نقطة ثمينة قد تساعده على البقاء في المسابقة.





وأصبح رصيد اتحاد العاصمة 50 نقطة من 29 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن شبيبة القبائل، الذي استفاد من هدفي عبد الواحد بلغربي في الشوط الثاني، وجاء هدف الفوز قبل أقل من 10 دقائق من النهاية، فيما أحرز بينهما حسين العرفي هدف حسين داي الوحيد.





وفي الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، سيلعب اتحاد العاصمة في ضيافة شباب قسنطينة حامل اللقب، بينما يستضيف شبيبة القبائل منافسه أهلي برج بوعريريج الذي ضمن البقاء بفوزه (1-0) على أولمبي المدية.





وابتعد نادي بارادو صاحب المركز الثالث بـ45 نقطة، عن الصراع على اللقب بعدما خسر (1-0) أمام جمعية عين مليلة ليتعرض بذلك للهزيمة الثالثة على التوالي ويستمر في المعاناة.





كما فاز مولودية بجاية (1-0) على شباب بلوزداد، وتفوق اتحاد بلعباس (2-1) على مولودية الجزائر، لينعش الفريقان الفائزان آمال البقاء في دوري الأضواء.



