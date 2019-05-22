معار ريال مدريد يرحل عن بايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحفية أن الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب بايرن ميونخ الألماني المعار من ريال مدريد قرر عدم البقاء في صفوف الفريق البافاري في الموسم المقبل.





وقالت شبكة سكاي سبورتس الألمانية، إن خاميس يرى أن مستقبله خارج بايرن ميونيخ ولن يستمر في صفوف الفريق البافاري.





وتابعت الشبكة أن بايرن ميونخ لن يفعل خيار شراء عقد خاميس مقابل 42 مليون يورو من ريال مدريد والنادي سيعلن عن قراره النهائي بعد نهائي كأس ألمانيا.