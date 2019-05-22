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القبض على "خلية" في ألمانيا تمول داعش

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:08 ص
القبض على خلية في ألمانيا تمول داعش
عناصر أمنية في ألمانيا
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وكالات
 
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ألقت السلطات الألمانية القبض على أربعة أشخاص في مدينة نويمونستر للاشتباه في تقديمهم دعم مالي لتنظيم داعش.

 

وقالت المدعية العامة يانا فرومباخ اليوم الأربعاء: "يمكنني تأكيد أوامر الاعتقال الأربعة التي أصدرتها المحكمة العليا بتهمة دعم تنظيم داعش".

 

وبحسب البيانات، فإن أموال الدعم التي تقدر بعشرات آلاف تلقتها عام 2017 امرأة ألمانية منحدرة من ولاية شليزفيج هولشتاين، وهاجرت إلى سوريا وانضمت إلى داعش.

 

وتصنف السلطات الألمانية هذه المرأة على أنها خطيرة أمنياً.

 

وقالت فرومباخ إن المقبوض عليهم متهمون بـ"الدعم المشترك لتنظيم إرهابي أجنبي"، مضيفة أنهم يقبعون حالياً في السجن على ذمة التحقيق.

 

وبحسب البيانات، تم تفتيش ثلاثة منازل، اثنان في نويمونستر وواحد في هامبورغ، قبل اعتقال المشتبه بهم.

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