الحلقة السادسة عشر مسلسل لمس أكتاف رمضان 2019
الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:00 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
أحداث مثيرة شهدتها الحلقة السادسة عشر من مسلسل لمس أكتاف للفنان ياسر جلال، وبدأ الحب يظهر بين أدهم وغادة فى ظل تشابه ظروفهما وهروبهما المشترك تحت سقف واحد.
مسلسل "لمس أكتاف" يذاع حصريًا على CBC، وهو من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.
Advertisements