الحلقة السادسة عشر مسلسل لمس أكتاف رمضان 2019

مسلسل "لمس أكتاف" يذاع حصريًا على CBC، وهو من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.