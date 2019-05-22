صراع إنجليزي شرس على نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية





وقال موقع سبورتس مول البريطاني، إن مانشستر يونايتد ينافس مانشستر سيتي على ضم إيسكو الذي لم يحسم قراره بخصوص البقاء أم الرحيل عن ريال مدريد في الصيف.





وتابع الموقع أن ريال مدريد سوف يطلب الحصول على 120 مليون جنيه إسترليني لبيع إيسكو في الصيف.



