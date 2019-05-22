علي عوف: إنشاء هيئة عليا للدواء الحل الأمثل لمشاكل القطاع





قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن صناعة الدواء في مصر بدأت في أوائل القرن العشرين، فمصر من أوائل الدول في العالم التي طبقت صناعة الدواء،وأضاف "عوف"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" على الفضائية المصرية، أن عدم اهتمام الدولة بقطاع الأعمال وظهور شركات القطاع الخاص وبدء المستثمرين في أخذ الخبرات الموجودة بالشركات القابضة للعمل لديهم، وبدأ تفريغ الشركات القابضة من هذه الخبرات مما تسبب في انهيارها.وشدد، على أننا بحاجة لاستراتيجية ثابتة لصناعة الدواء، معقبًا: "ملف الدواء يكون في آخر أولويات أي وزير يتولى مهام وزارة الصحة"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار في خطابه الأخير باحتفالية عيد العمال، بما يؤكد أنه لديه رؤية لمستقبل أفضل للبلد والنهوض بقطاعات كبيرة منها قطاع الدواء، والمهم أن تعمل العمالة على تطوير نفسها للنهوض قطاع الأعمال، والذي يعتبر أساس صناعة الدواء في مصر.وأكد، أن الحل الأمثل لمشاكل قطاع الدواء هو إنشاء هيئة عليا للدواء، معقبًا: "قطاع الدواء يعاني من عقبات منذ 3 سنوات من بينها تصدير الدواء"، متسائلًا: "ليه الإدارة المركزية لشئون الدواء تقف أمام تصدير شركات الدواء، نائب وزير الصحة مختفي ومش عارفين نقابله نروح لمين يحل مشاكل الدواء في مصر؟".