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الشرطة تداهم منازل العصابات العراقية في غرب ألمانيا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:51 ص
الشرطة تداهم منازل العصابات العراقية في غرب ألمانيا
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مـحــمد حســــــــــين
 
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قامت الشرطة في غرب ألمانيا بمداهمة مواقع مرتبطة بعصابة عراقية يشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وتجارة الأسلحة غير المشروعة وتزوير أوراق الهوية.

وقالت شرطة إسن، إن المئات من ضباط الشرطة شاركوا في الغارات التي بدأت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، في إحدى عشرة مدينة بولاية شمال الراين وستفاليا الغربية، مع التركيز على كولونيا ومنطقة وادي الرور.

وأكدت سيلفيا تشابيفيسكي، المتحدثة باسم الشرطة، إن الشرطة تستهدف منازل 34 مشتبهًا بهم وتبحث في المقام الأول عن أدلة تتعلق بأنشطتهم الإجرامية.
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