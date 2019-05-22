الشرطة تداهم منازل العصابات العراقية في غرب ألمانيا

وقالت شرطة إسن، إن المئات من ضباط الشرطة شاركوا في الغارات التي بدأت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، في إحدى عشرة مدينة بولاية شمال الراين وستفاليا الغربية، مع التركيز على كولونيا ومنطقة وادي الرور.