ولد الغلابة الحلقة 16 رمضان 2019

وجد "عيسى" و"فرح" المخزن، وهناك ظلوا يبحثون عن مكان المخدرات، حتى اكتشفوا مخبأ سري تحت الأرض، ووجدوا به المخدرات، لكن "عيسى" خاف عندما وجد كاميرات في المكان، لكنه وجدها مفصوله.





"ولد الغلابة" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.





في الحلقة السادسة عشر من مسلسل ولد الغلابة للفنان أحمد السقا،