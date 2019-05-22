الاتحاد يقترب من ضم هداف آسيا والخليج

كشف المعلق الإماراتي، عامر عبدالله، عن تقدم فريق الاتحاد بعرض رسمي للتعاقد مع مهاجم الجزيرة الإماراتي علي مبخوت، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكتب عامر عبدالله، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حسب ما تأكد لدي، هناك اتصال هاتفي من عضو مجلس إدارة اتحادي لمسؤول في نادي الجزيرة، يبدي رغبته بالتعاقد مع مبخوت وتم طلب تقديم العرض الرسمي، ومن حيث المبدأ لا مانع إن كان العرض يليق بالنجم الكبير».

يأتي هذا بالتزامن مع الأنباء المتداولة، عن رغبة «العميد» في ضم المهاجم صاحب الـ28 عامًا.

ويُعد مبخوت أحد نجوم الكرة الإمارتية الكبار، وقد تُوج بلقب هداف خليجي 22 برصيد خمسة أهداف، وهو الهداف الثاني لدوري الخليج العربي هذا الموسم برصيد 20 هدفًا، وقد تسبب إيقافه عن اللعب للمباريات الثلاثة الأخيرة في فقدانه صدارة القائمة لصالح سيباستيان تيجالي مهاجم الوحدة.

ولعب مبخوت مع الجزيرة 161 مباراة سجل خلالها 121 هدفًا كما سجل 48 هدفًا مع المنتخب الإماراتي، وسبق وأن حقق لقب هداف بطولتي خليجي 22 وكأس آسيا 2015.

ويبحث الاتحاد حاليًا عن بديل للاعبه الدولي فهد المولد، خاصة بعد قضية المنشطات المثارة حاليًا؛ ليكون مهاجمًا للفريق بجانب الصربي بريجوفيتش، خاصة وأنه متوقع إيقاف المولد لفترة لا تقل عن ستة أشهر أو سنة، طبقًا لبعض المعلومات الواردة بعد نهاية المساءلة والاستجواب الذي تم مع اللاعب مساء أمس، بخصوص تعاطيه مواد محظورة منشطة، وبالتالي سيبعد اللاعب عن المشاركة مع الفريق وسيكون مبخوت بديلًا للاعب الآسيوي الآخر ماثيو جورمان.