الكشف عن تفاصيل عرض ريال مدريد الضخم لـ"مبابي"

كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى رغبة نادي ريال مدريد في تقديم عرض مميز للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.





ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن ريال مدريد يجهز عرضاَ ضخماً بقيمة 250 مليون يورو للتعاقد مع مبابي من باريس سان جيرمان مع تقديم راتب للاعب بـ30 مليون يورو سنويا.



