عرض الـ9 ملايين يورو يُقرب المغربي بلهندة من الهلال

كشفت تقارير صحفية تركية عن إنهاء مجلس إدارة نادي الهلال، صفقة انتقال المغربي يونس بلهندة لاعب جلطة سراي التركي إلى صفوف «الزعيم» بداية من فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة «haber 365» إن فريق الهلال أنهى الاتفاق رسميًّا مع بلهندة مقابل عرض خيالي لناديه التركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض الهلال وصل إلى تسعة ملايين يورو، مؤكدةً أن إدارة نادي جلطة سراي أنهت جميع المتعلقات المالية مع نظيرتها في الهلال، وأن مدة العقد ثلاث سنوات قادمة.

وفي وقت سابق، كان بلهندة قريبًا من الانتقال إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن مدرب الفريق التركي فاتح تريم وقف حائلًا بين اللاعب وانتقاله إلى صفوف الاتحاد، وطلب منه الانتظار مع الفريق حتى نهاية الموسم؛ لحاجة الفريق التركي إلى خدماته خلال المسابقات التي يشارك فيها.

وتجددت المفاوضات بين رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر ونظيره التركي من أجل ضم اللاعب بعد انتهاء الموسم بدايةً من فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت بعض وسائل الإعلام التركية قد أفادت من قبل بأن نادي الاتحاد اتفق بالفعل مع إدارة جلطة سراي التركي على شراء عقد بلهندة بتسعة ملايين يورو، لكن إدارة «العميد» طلبت تخفيض العرض إلى ثمانية ملايين يورو، وهو ما رفضه جلطة سراي.

ومن المنتظر الإعلان رسميًّا عن التعاقد مع اللاعب خلال الأيام المقبلة. ويرغب الهلال في سد الفراغ الذى سيتركه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي أعلن رحيله عن الكتيبة الهلالية.