ندى بسيوني تغازل جمهورها بأحدث جلسة تصوير (صور)
الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:46 ص
الفجر الفني
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شاركت الفنانة ندى بسيوني، مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آخر جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة القليلة الماضية.
الصور الذي نشرتها "بسيوني"، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، بالعبائة السوداء، نالت إعجاب متابعيها ومحبيها، الذين أكدوا على جمال الإطلالة، من خلال تعليقاتهم على الصورة.
يذكر أن أخر أعمال ندى بسيونى مسلسل مليكة والذى قُدّم فى شهر رمضان الماضى 2018 وجسدت ندى من خلال المسلسل دور خالة الفنانة دينا الشربيني بطلة العمل والذى حقق نجاحًا كبيرًا.
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