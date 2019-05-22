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رسالة حازم إمام للاعبي الزمالك قبل موقعة نهائي الكونفدرالية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:44 ص
رسالة حازم إمام للاعبي الزمالك قبل موقعة نهائي الكونفدرالية
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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حرص حازم إمام ظهير أيمن فريق الكرة بنادي الزمالك وقائد الأبيض على عقد جلسات مع لاعبي القلعة البيضاء قبل موقعة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان في برج العرب.

وعقد حازم جلسات مستمرة مع اللاعبين بصفته قائد الفريق لتحفيزهم للفوز وتحقيق اللقب حيث يحتاج الزمالك للفوز 2-0 للتتويج باللقب.

وكان الزمالك تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله التوجولي لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين من أجل رفع الكأس على وملعب برج العرب.
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