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استقالة حلمي طولان من تدريب الاتحاد

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:39 ص
استقالة حلمي طولان من تدريب الاتحاد
حلمي طولان
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الفجر الرياضي
 
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استقال حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري من منصبه وتقدم بالاستقالة لإدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى.


وسقط الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة أمام مضيفه طلائع الجيش أمس على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.


وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة يبحث فيها عن الفوز للبقاء في الدوري المصري.


 

 

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