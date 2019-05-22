حسن الرداد: "أنا وإيمي واخدين بريك من بعض شوية" (فيديو)

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قال الفنان حسن الرداد، إن نجاحه في تقديم الأدوار الكوميدية مماثل لنجاحه في أداء الأدوار الأخرى، لافتًا إلى أن العمل مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم سهل؛ لكونهم متفاهمين وهناك كيميا كبيرة بينهم في العمل والحياة، معقبًا على إمكانية انفصالهم عن بعض فنيًا: "احنا واخدين بريك من بعض شوية، وأنا عامل مسلسل لوحدي وهي مسلسل لوحدها".



وأضاف "الرداد"، خلال حواره ببرنامج "تفاعلكم" على فضائية "العربية"، أن مسلسل "الدالي" مع الفنان نور الشريف، هو السبب لرئيسي لشهرته، مشيرًا إلى أن كثرة الحديث عن حياته الخاصة وزواجه وشائعات انجابه يكون مزعج بالنسبة له.



وتابع، أن الفنان رشدي أباظة ليس له مثيل، ولا يصح تشبيهه هو أو غيره به، موضحًا أنه كان هناك توزيع جوائز للجيل الجديد من الفنانين ليكونوا امتداد لهم، وشقيقة رشدي أباظة اختارني لأكون امتداد لرشدي أباظة.



وأوضح، أن أقسى تجربة مرت به كانت وفاة والده وشقيقه، مشيرًا إلى أنه من عائلة تتوفى صغيرة السن.



وعن حصوله على تعويض 5 مليون جنيه، نوه إلى أنه حصل عليه بحكم محكمة في قضية خلاف بينه وبين أحد الأشخاص.

