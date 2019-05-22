مقتل نجل مؤسس "الحوثية" وقادة بارزين في الميليشيا

قتل نجل مؤسس "جماعة الحوثي" إسماعيل حسين بدر الدين الحوثي في قصف لتحالف دعم الشرعية في اليمن أثناء قيادته تعزيزات للمليشيات الأسبوع الماضي كانت في طريقها إلى مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وكشفت مصادر موثوقة لصحيفة "عكاظ" السعودية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن إسماعيل، وهو ابن شقيق الإرهابي عبد الملك الحوثي، قتل مع 4 قيادات وعشرات المسلحين.

وقال مصدر عسكري يمني إن من بين القيادات التي تأكد مصرعها كل من: مجاهد الشاهري، إسحاق الحجوري، محمد الخلقي، وصالح علي حزام، لافتاً إلى أن خسائر المليشيا تتجاوز 600 قتيل وعشرات الجرحى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إضافة إلى 200 قتيل موزعة على صعدة وحجة والبيضاء.