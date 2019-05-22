ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

العرض الثاني لأوبريت الجزيرة الخضراء على مسرح جامعة عين شمس

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:35 ص
العرض الثاني لأوبريت الجزيرة الخضراء على مسرح جامعة عين شمس
من العرض
Advertisements
طباعة
آية حمروشي
 
Advertisements
في إطار خطة الأنشطة الطلابية التي ينظمها قطاع شئون التعليم و الطلاب برئاسة أ. د. عبد الفتاح سعود و وبالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة برئاسة أ. د. نظمي عبد الحميد و بالتزامن مع الاحتفال بانتصارات العاشر من رمضان ، يشهد مسرح رعاية الشباب بالجامعة العرض الثاني لأوبريت ملحمة "الجزيرة الخضراء"، و ذلك في تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة القادم الموافق ٢٤ من مايو الجاري.

بحضور أ. د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و  نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي و أ. د. طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية وتامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أ. د. طارق منصور وكيل كلية الآداب و العميد مجدي بشارة وممثلين من بيت العائلة المصرية و معهد الفنون المسرحية و البيت الفني للمسرح و لفيف من عمداء ووكلاء الكليات و العديد من طلاب الاتحادات والأسر الطلابية.

يشارك في الأوبريت الذي يجسد بطولة العميد مجدي بشارة الذي أبى أن يتنازل عن شبر من تراب الوطن،  ١٠٠ طالب و طالبة من مختلف كليات الجامعة. 

ويسبق الأوبريت عرض " اكابيلا " وهو عبارة عن مجموعة من الأناشيد الدينية و الترانيم التي تندمج معاً في نسيج فني واحد.

يذكر أن الأوبريت فكرة د.تامر راضي ، إخراج محمد زكي ،أغاني محمود وحيد، التعبير الحركي من تصميم الفنان محمد شحاته،أما الأداء التمثيلي و الغنائي لطلاب فرقة الفنون الشعبية والكورال بالجامعة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
النجوم
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الأهلي