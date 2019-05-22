العرض الثاني لأوبريت الجزيرة الخضراء على مسرح جامعة عين شمس

في إطار خطة الأنشطة الطلابية التي ينظمها قطاع شئون التعليم و الطلاب برئاسة أ. د. عبد الفتاح سعود و وبالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة برئاسة أ. د. نظمي عبد الحميد و بالتزامن مع الاحتفال بانتصارات العاشر من رمضان ، يشهد مسرح رعاية الشباب بالجامعة العرض الثاني لأوبريت ملحمة "الجزيرة الخضراء"، و ذلك في تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة القادم الموافق ٢٤ من مايو الجاري.





بحضور أ. د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي و أ. د. طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية وتامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أ. د. طارق منصور وكيل كلية الآداب و العميد مجدي بشارة وممثلين من بيت العائلة المصرية و معهد الفنون المسرحية و البيت الفني للمسرح و لفيف من عمداء ووكلاء الكليات و العديد من طلاب الاتحادات والأسر الطلابية.





يشارك في الأوبريت الذي يجسد بطولة العميد مجدي بشارة الذي أبى أن يتنازل عن شبر من تراب الوطن، ١٠٠ طالب و طالبة من مختلف كليات الجامعة.





ويسبق الأوبريت عرض " اكابيلا " وهو عبارة عن مجموعة من الأناشيد الدينية و الترانيم التي تندمج معاً في نسيج فني واحد.



