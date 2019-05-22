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نادين نسيب نجيم لـ قصي خولي: بتستاهل كل النجاح

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:27 ص
نادين نسيب نجيم لـ قصي خولي: بتستاهل كل النجاح
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الفجر الفني
 
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وجهت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة مباشرة إلى زميلها وشريكها في مسلسل "خمسة ونص"، النجم السوري قصي خولي بعد حلوله ضيفًا في برنامج "مجموعة إنسان" عبر شاشة "ام بي سي".

وأعربت نادين عن محبّيتها الكبيرة لـ قصي وتمنت له دوام النجاح في مسيرته الفنية فكتبت: "قصي مبارح كنت رائع و شو حلو كلامك يا صديقي و قدي أنا فخورة فيك الله يوفقك على طول بتستاهل كل النجاح".

وكان قصي خولي قد أعرب في "مجموعة إنسان" مع الإعلامي علي العلياني عن سعادته بالتعامل مع نادين نسيب نجيم في مسلسل “خمسة ونص” واحترامه الكبير لها.

تجدر الإشارة إلى أن نادين نسيب نجيم وقصي خولي يشاركان في بطولة مسلسل "خمسة ونص" إلى جانب النجم معتصم النهار خلال موسم رمضان الجاري.

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