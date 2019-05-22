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رئيس جامعة القاهرة يعلن تجديد ورفع كفاءة جزء كبير من الحرم الجامعي

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:33 ص
رئيس جامعة القاهرة يعلن تجديد ورفع كفاءة جزء كبير من الحرم الجامعي
جامعة القاهرة
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آية حمروشي
 
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أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تجديد ورفع كفاءة جزء كبير من الحرم الجامعي المتهالك، خاصة القسم الأول القبة والساعة والمنطقة المحيطة، وأسوار وبوابات الحرم.

وتابع عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": المرحلة الثانية شملت كليتي الآداب والحقوق، وتطوير قاعة الاحتفالات الكبرى وفق أحدث النظم، ولا تزال هناك أجزاء كبيرة نتحرى الوقت المناسب للعمل بها حتى لا تتأثر عملية تدفق الطلاب على العملية التعليمية. 

واستكمل: بدأنا في المرحلة الثالثة وسوف نتوسع فيها بقوة بعد الامتحانات مباشرة، وقد بدأ الفنيون بالعمل في رمضان الكريم وأيام الجمع والأجازات حتى لا يعيقون حركة المترددين على الحرم الجامعي، والبداية الآن في الأقسام البعيدة عن التجمعات وحركة السير.

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المزيد عن: رئيس جامعة القاهرة المرحلة الثالثة من الحرم الجامعي الدكتور محمد الخشت الحرم الجامعي المتهالك
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