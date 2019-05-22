عميد تمريض عين شمس تتفقد لجان الامتحانات

تفقدت الدكتورة سلوي سمير عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس، لجان الامتحانات وبرفقتها سحر موسي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.





حيث تابعت سير الامتحانات وانتظامها، واطمأنت على الطلاب وانتظامهم وإتباعهم التعليمات الموضوعة لضمان سهولة عملية الامتحانات، كما شددت على تواجد الأساتذة باللجان لمساعدة الطلاب وإرشادهم وأيضا من أجل التصدي لأى تجاوز واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه أى حالة غش يتم ضبطها، متمنية للجميع التوفيق.



