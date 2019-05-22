عميد تمريض عين شمس تتفقد لجان الامتحانات
الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:30 ص
آية حمروشي
Advertisements
Advertisements
تفقدت الدكتورة سلوي سمير عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس، لجان الامتحانات وبرفقتها سحر موسي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
حيث تابعت سير الامتحانات وانتظامها، واطمأنت على الطلاب وانتظامهم وإتباعهم التعليمات الموضوعة لضمان سهولة عملية الامتحانات، كما شددت على تواجد الأساتذة باللجان لمساعدة الطلاب وإرشادهم وأيضا من أجل التصدي لأى تجاوز واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه أى حالة غش يتم ضبطها، متمنية للجميع التوفيق.
Advertisements
المزيد عن: لجان الامتحانات عين شمس الدكتورة سلوي سمير
- ضبط 17 حالة غش في "نوعية بنها" (صور)
- عميدة "آداب عين شمس" تتفقد لجان امتحانات التيرم الثاني
- عميدة آداب عين شمس تتفقد لجان امتحانات الكورس الصيفي ودور سبتمبر بالكلية
- استمرار الامتحانات بـ"تمريض عين شمس" الخميس المقبل
- افتتاح المؤتمرالطلابي العاشر والسابع للوافدين بتمريض عين شمس
- عميد "تربية نوعية عين شمس" تتفقد لجان الامتحانات لمرحلة البكالوريوس
- عميدة "صيدلة عين شمس" تتفقد لجان الامتحانات "صور"