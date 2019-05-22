الصادق السالمي ضمن طاقم تحكيم اياب الزمالك ونهصة بركان

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم لقاء إياب الدور النهائي لكاس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي يوم الأحد القادم في ملعب برج العرب في الإسكندرية حيث سيدير اللقاء الإثيوبي باملاك تسيما، أما المساعدان فهما زكالي زويس من جنوب افريقيا والحاج ماليك سامبا من السنغال اما الحكم الرابع سيكون التونسي صادق السالمي ، فيما سيكون حكم الفار الزامبي جيناوي سكاوزي ومعه جيربا كامارا من السنغال ووليد احمد من السودان.

يشار أن نهضة بركان فاز على ضيفه الزمالك في مباراة الذهاب بهدف دون رد.