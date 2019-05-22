الصادق السالمي ضمن طاقم تحكيم اياب الزمالك ونهصة بركان
الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:25 ص
محمد وليد الجموسي
Advertisements
Advertisements
كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم لقاء إياب الدور النهائي لكاس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي يوم الأحد القادم في ملعب برج العرب في الإسكندرية حيث سيدير اللقاء الإثيوبي باملاك تسيما، أما المساعدان فهمازكالي زويس من جنوب افريقيا والحاج ماليك سامبا من السنغال اما الحكم الرابع سيكون التونسي صادق السالمي ، فيما سيكون حكم الفار الزامبي جيناوي سكاوزي ومعه جيربا كامارا من السنغال ووليد احمد من السودان.
يشار أن نهضة بركان فاز على ضيفه الزمالك في مباراة الذهاب بهدف دون رد.
Advertisements