ريال مدريد يقترب خطوة من حسم صفقة مبابي

يصر نادي ريال مدريد الإسباني على ضم كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





بالرغم من إعلان نادي باريس سان جيرمان في الأسبوع الجاري استمرار مبابي في صفوف الفريق إلا أن ريال مدريد يحاول في الخفاء الاتفاق مع كيليان على انتقاله لصفوف المرينجي.





وبحسب ما نشره برنامج الشيرينتيجو الإسباني، فإن ريال مدريد استطاع إقناع المقربين من كيليان مبابي بالانتقال لصفوف الفريق الملكي.



