إخفاق جديد للسلاح الإسرائيلي: صواريخ "سبايدر" تسقط مروحية صديقة
الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:21 ص
وكالات
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يُشتبه بأن منظومة صواريخ مضادة للطائرات
من صنع إسرائيلي وراء تدمير مروحية هندية.
ووقع حادث سقوط وتحطم مروحية تابعة لسلاح
الجو الهندي من طراز "مي-17" يوم 27 فبراير في إقليم كشمير. وسرعان ما حامت
الشبهات ضد منظومة صواريخ "سبايدر" الإسرائيلية الصنع الموجودة في قاعدة
سريناغار التابعة للقوات الجوية الهندية.
وذكرت صحيفة روسية نقلا عن وسائل إعلام
هندية أن نظام تمييز الصديق من العدو لدى المروحية لم يعمل لسبب ما، ولكن نظام الدفاع
الجوي الهندي لم يدخلها في باب "العدو"، وكانت المروحية على اتصال مع قاعدة
سريناغار. وأسقطتها، مع ذلك، صواريخ منظومة "سبايدر". وقد يتعرض 4 ضباط في
هذه القاعدة للمسؤولية الجنائية.
وتحصل الهند على منظومات "سبايدر"
من إسرائيل بموجب الاتفاقية الصادرة عام 2008.
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