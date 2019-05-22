رئيس الحكومة يشرف بجامع الزيتونة على الاحتفال بذكرى نزول القرآن

أشرف رئيس الحكومة، عشية أمس الثلاثاء، على موكب ديني بجامع الزيتونة نظمته وزارة الشؤون الدينية احتفالا بذكرى نزول القرآن الموافقة لليلة 17 من رمضان وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الدينية.

وقد تم افتتاح الموكب بتلاوة من القرآن الكريم تلتها محاضرة موضوعها "القيم والمبادئ الإنسانية في القرأن الكريم" ثم تقديم بعض المدائح والأذكار والأدعية.

وحضر الإحتفال بالخصوص وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم وعدد من أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب وعدد من الشخصيات السياسية والإطارات الدينية.