اليوم.. أندرية زكي يزور المفتي وشيخ الأزهر للتهنئة بعيد الفطر

يزور الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.





كما يزور الدكتور القس أندرية بعدها مباشرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر لتهنئته بعيد الفطر المبارك.



