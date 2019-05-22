ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اليوم.. أندرية زكي يزور المفتي وشيخ الأزهر للتهنئة بعيد الفطر

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:20 ص
اليوم.. أندرية زكي يزور المفتي وشيخ الأزهر للتهنئة بعيد الفطر
أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يزور الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

كما يزور الدكتور القس أندرية بعدها مباشرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر لتهنئته بعيد الفطر المبارك.

Advertisements
المزيد عن: عيد الفطر المبارك رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الدكتور القس أندرية زكي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
النجوم
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الأهلي