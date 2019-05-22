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جدول أعمال مجلس النواب اليوم الأربعاء

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:16 ص
جدول أعمال مجلس النواب اليوم الأربعاء
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - أرشيفية
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تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وقوانين الهيئات والجهات القضائية.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها؛ لمناقشة ميزانية وزارة الاتصالات، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجديد، وذلك بعدما قررت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، خلال اجتماعها بالأمس، تأجيل مناقشة ميزانية وزارة الاتصالات، بعدما سادت حالة ارتباك لعدم دقة الأرقام الواردة بين الإيرادات والمصروفات، وما تم تحقيقه العام الماضي بما هو منتظر للعام الجديد.

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المزيد عن: مشاريع القوانين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قانون المحكمة الدستورية
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