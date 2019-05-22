جدول أعمال مجلس النواب اليوم الأربعاء
الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:16 ص
Advertisements
Advertisements
تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وقوانين الهيئات والجهات القضائية.
كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها؛ لمناقشة ميزانية وزارة الاتصالات، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجديد، وذلك بعدما قررت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، خلال اجتماعها بالأمس، تأجيل مناقشة ميزانية وزارة الاتصالات، بعدما سادت حالة ارتباك لعدم دقة الأرقام الواردة بين الإيرادات والمصروفات، وما تم تحقيقه العام الماضي بما هو منتظر للعام الجديد.
Advertisements
- عضو لجنة "خطة البرلمان": 3 بنود تستنزف الموازنة الجديدة
- "المالية" تصدر منشور بقواعد إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة
- غدًا.. "الخطة والموازنة" تناقش ملف خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر
- اليوم.. "اقتصادية البرلمان" تناقش تعديلات بعض أحكام قانون سوق رأس المال
- اليوم.. "تضامن النواب" تناقش قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين
- غدًا.. "اقتصادية البرلمان" تناقش تعديلات قانون سوق المال
- اليوم.. "زراعة النواب" تستكمل مناقشة قانون الموارد المائية.. و"الاقتصادية" تناقش تعديلات سوق رأس المال
- غدًا.. "سياحة النواب" تستمع لـ "المشاط" عن خطة الوزارة في الفترة القادمة
- وكيل "موازنة النواب" يتهم الهيئة القومية لمياه الشرب بإهدار المال العام