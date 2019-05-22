مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 200 باحتجاجات في إندونيسيا
الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:13 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعلن حاكم العاصمة
الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأربعاء، أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 200 في اضطرابات
بالعاصمة بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وقال الحاكم أنيس باسويدان لتلفزيون
"تي.في وان" الإندونيسية: "حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم كان هناك
200 مصابا قد نقلوا إلى خمسة مستشفيات".
وأضاف الحاكم باسويدان: "إن عدد القتلى
هم ستة أشخاص". وأشار إلى أن المستشفيات تجري تشريحا للجثث لتحديد سبب الوفاة.
وأظهر فرز رسمي لأصوات الناخبين في إندونيسيا،
أمس الثلاثاء، أن الرئيس جوكو ويدودو فاز بفارق مريح في الانتخابات، بينما رفض منافسه
الاعتراف بالهزيمة واحتشد أنصاره في العاصمة جاكرتا للاحتجاج.
Advertisements
المزيد عن: مقتل 6 أشخاص جاكرتا اندونيسيا احتجاجات إصابة أكثر من 200
- أصداء الحكم بسجن حاكم جاكرتا تتردد في أنحاء إندونيسيا
- استقالة حاكم جاكرتا الإندونيسية المتَّهم بـ "الإساءة للإسلام"
- الرئيس الأندونيسي يؤكد مشاركة طفلين انتحاريين في اعتداءات الكنائس
- إندونيسيا: الإفراج عن حاكم جاكرتا المتهم بالتجديف
- إندونيسيا تحظر استخدام "الأكياس البلاستيكية" اعتبارا من الشهر المقبل
- اعتقال شخص هدد بقطع رأس رئيس أندونيسيا
- الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو يفوز بالانتخابات الرئاسية