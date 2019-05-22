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مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 200 باحتجاجات في إندونيسيا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:13 ص
مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 200 باحتجاجات في إندونيسيا
احتجاجات في جاكرتا
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وكالات
 
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أعلن حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأربعاء، أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 200 في اضطرابات بالعاصمة بعد إعلان نتائج الانتخابات.

 

وقال الحاكم أنيس باسويدان لتلفزيون "تي.في وان" الإندونيسية: "حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم كان هناك 200 مصابا قد نقلوا إلى خمسة مستشفيات".

 

وأضاف الحاكم باسويدان: "إن عدد القتلى هم ستة أشخاص". وأشار إلى أن المستشفيات تجري تشريحا للجثث لتحديد سبب الوفاة.

 

وأظهر فرز رسمي لأصوات الناخبين في إندونيسيا، أمس الثلاثاء، أن الرئيس جوكو ويدودو فاز بفارق مريح في الانتخابات، بينما رفض منافسه الاعتراف بالهزيمة واحتشد أنصاره في العاصمة جاكرتا للاحتجاج.

 

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