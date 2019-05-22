اليوم.. مدبولي يجتمع بالحكومة لمتابعة امتحانات نهاية العام الدراسي
الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:14 ص
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يعقد اليوم، مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ويناقش المجلس تقارير وزارتى التربية والتعليم وكذلك التعليم العالى فيما يتعلق بامتحانات نهاية العام الدراسي فى المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.
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