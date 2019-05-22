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زياش يقترب من مزاملة صلاح في ليفربول

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:55 ص
زياش يقترب من مزاملة صلاح في ليفربول
محمد صلاح وزياش
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محمد جمال
 
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تألق الدولى المغربي حكيم زياش رفقة أياكس امستردام الهولندي هذا الموسم، واستطاع قيادته للصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والفوز بالدوري الهولندى، وبجائزة أفضل لاعب فى الموسم، ليكون حديث الأندية فى الإنتقالات الصيفية الحالية.

 

وذكر موقع " كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن اللاعب صوب وجهته نحو الإنتقال لصفوف ليفربول الإنجليزي، مفضلاً الريدز على مانشستر سيتى الإنجليزي.

 

ونقل الموقع الإيطالى تصريحات للمدير الرياضي للفريق الهولندي، أوفر مارس، أكد فيها أن وجهة الدولي المغربي المقبلة قد تكون إنجلترا، خاصة عن طريق ليفربول ليلعب مع الثلاثي المتألق خلال الفترة السابقة محمج صلاح وفيرمينو ومانى.

 

يذكر أن عدد كبيير من الأندية بجانب ليفربول تريد التعاقد مع زباش، مثل انتر ميلان وروما الذى كان قاب قوسين او أدنى من التعاقد معه الصيف الماضي ولكن لن تتم وتعاقد روما مع باستوري.

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