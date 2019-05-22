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شاهد.. نجوم "سوبر ستار" قبل ١٦ عامًا (صورة)

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:58 ص
شاهد.. نجوم سوبر ستار قبل ١٦ عامًا (صورة)
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شيماء عطية
 
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تداول رواد السوشيال ميديا صورة قديمة من كواليس الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب "سوبر ستار" والذي صدر في عام ٢٠٠٣.

وضمت الصورة كل من المطربة السورية رويدا عطية والمطرب اللبناني ملحم زين والمطربة الأردنية ديانا كرزون، وكان الثلاثة تنافسوا على لقب البرنامج التي حصدت لقبه في النهاية ديانا كرزون.

ونالت الصورة سخرية واسعة من الجمهور نظرًا لتغيير ملامح المطربين الثلاث بمرور السنين.

شاهد.. نجوم "سوبر ستار" قبل ١٦ عامًا (صورة)
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