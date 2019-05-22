تقارير إسبانية: صلاح على رادار ريال مدريد

بات الدولى المصري محمد صلاح على قائمة اللاعبين الذى يريد ريال مدريد الإسبانى التعاقد معهم خلال الإنتقالات الصيفية الحالية، بعد تألق الدولي المصري مع فريقه ليفربول خلال الموسمين الأخيرين.

وقال الصحفي "فيليب كارايون، من محطة "كانال بلوس عن تواصل ريال مدريد بشكل "أولي" مع نجم ليفربول، خلال الفترة الأخيرة لجس النبض حول عملية إنتقال اللاعب خلال الإنتقالات الصيفية القادمة.

ولكن أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد اقترب من التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزى إيدين هازارد ودخل فى مفاوضات مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان والبرازيلي نيمار لاعب باريس، لذلك من الممكن أن يكون صلاح بديل فى حال عدم التعاقد مع هذا الكم من اللاعبين وأن أسعارهم مرتفعة.