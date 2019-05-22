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برشلونة ينوي توجيه ضربة قاتلة لريال مدريد

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:48 ص
برشلونة ينوي توجيه ضربة قاتلة لريال مدريد
برشلونة
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منى العوضي
 
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ينوي نادي برشلونة لتوجيه صدمة قوية للفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وذلك من خلال ضم أحد اللاعبين المستهدف ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، إن برشلونة ينوي التعاقد مع بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

 

ويعتبر بوجبا ضمن اللاعبين المتواجدين في قائمة زيدان للفترة الصيفية حيث يريد ضم الفرنسي لتدعيم خط الوسط في النادي الملكي..

 

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن صفقة انتقال بوجبا إلى ريال مدريد لم تُحسم بعد، وذلك في ظل تأكيد الصحف الانجليزية على تمسك سولشاير مدرب مانشستر يونايتد ببقاء بوجبا.

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