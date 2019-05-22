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رانيا يوسف لـ"الصائمين": "شدوا حيلكم عشان نكمل" (فيديو)

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:36 ص
رانيا يوسف لـالصائمين: شدوا حيلكم عشان نكمل (فيديو)
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شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها مقطع فيديو قصير عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمناسبة انتصاف شهر رمضان الكريم.

واستطلعت رأي جمهورها حول أجواء الصيام، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وعلقت قائلة: "كل سنة وانتوا طيبين.. يا ترى عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان".

وسألت متابعيها: "يا ترى تعبانين زي كده ولا إيه؟.. شدوا حيلكم عشان نكمل".

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