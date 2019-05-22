رئيس الزمالك: نهضة بركان قدم صورة حضارية.. والعلاقة بين مصر والمغرب وطيدة

وجه رئيس نادي الزمالك الشكر إلى نظيره في نهضة بركان المغربي فوزي لقجع، على حسن الاستقبال التي شهدته بعثة القلعة البيضاء في المغرب في مباراة ذهاب نهائي الكونفيدرالية.

وأكد رئيس الزمالك أن العلاقة بين الشعب المغربي ونظيره المصري قوية ومتينة، مشيرا إلى أن نهضة بركان قدم صورة حضارية في مباراة الذهاب.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل بإياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان في استقبال بعثة الفريق المغربي، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي حرص على تقديم الورود للبعثة المغربية.

وتقيم البعثة في القاهرة اليوم الأربعاء حيث يؤدي الفريق مرانه في العاشرة مساء اليوم بملعب بتروسبورت ، على أن تتوجه إلى الإسكندرية غدا الخميس.