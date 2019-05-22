عنتر هلال: الأغنية الوطنية حاليا تكتب باستهتار وبلا انتماء ومن باب النحت
الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:34 ص
نعيم يوسف
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قال الشاعر الغنائي عنتر هلال، إنه كتب الأغاني الوطنية من منظور فني في منتهى الجمال، مشددًا على أن مصر حاليًا تتغير بشكل كامل، والفن يجب أن يواكب ذلك ويتغير هو الآخر.
وأشار "هلال"، في لقاء مع برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، إلى أن كل الأغاني الوطنية الحالية أغاني باكية ومهزومة وتدعو للأسى، وتقال بمقامات موسيقية غير مفرحة، وتكتب حاليًا باستهتار وبلا انتماء و"من باب النحت".
ولفت إلى أن الأغنيتين اللتين أحدثتا صدى خلال الفترة الماضية هي أغنية "تسلم الأيادي" لمصطفى كامل، وأغنية حسين الجسمي "بشرة خير".
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