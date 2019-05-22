مؤشر جديد يقرب هازارد من ريال مدريد

أصبحت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي مجبرة على ترك الدولي البلجيكي إيدين هازارد نجم البلوز وبيعه إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية مساء الثلاثاء إن إدارة تشيلسي قد إتخذت قرار نهائي ببيع اللاعب بسبب لوائح الأتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي سيوافق على رحيل هازارد بسبب تخوف الفريق من رحيل اللاعب بصورة مجانية ما يجعله عرضه لمخالفة لوائح اللعب المالي النظيف.

ومن المنتظر أن تحصل إدارة تشيلسي على مبلغ 100 مليون يورو نظير ترك هازارد لريال مدريد ما يضمن للفريق عدم التعرض لأي عقوبة تخص اللعب المالي.