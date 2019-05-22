"شوبير": لا أفكر في الترشح لانتخابات رئاسة النادي الأهلي



وأضاف "شوبير"، في لقاء مع برنامج "حروف الجر"، المذاع على إذاعة "نجوم إف إم"، أنهم يريدون وضع نظام يرضي جميع الأندية في الدوري.



ولفت إلى أنه يفاجئ بهجوم رئيس نادي الزمالك عليه، مؤكدا أنه يرد في الوقت المناسب بالدليل والبرهان.



وشدد على أنه لا يفكر في الترشح لانتخابات رئاسة النادي الأهلي، معقبا: "مقدرش أقف وسط 30 أو 40 ألف ناخب واقولهم انتخبوني.. صعبة".

قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، إنه لا يوجد أحد في النادي الأهلي أو الزمالك يستطيع فرض قرار على الاتحاد.