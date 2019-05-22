عاجل.. وصول بعثة نهضة بركان إلى مطار القاهرة في وجود رئيس الزمالك (صور)

وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل بإياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان في استقبال بعثة الفريق المغربي، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي حرص على تقديم الورود للبعثة المغربية.

وتقيم البعثة في القاهرة اليوم الأربعاء حيث يؤدي الفريق مرانه في العاشرة مساء اليوم بملعب بتروسبورت ، على أن تتوجه إلى الإسكندرية غدا الخميس.