مراسم استقبال مميزة من الزمالك لبعثة نهضة بركان بمطار القاهرة (صور)

تواجد عدد من الناشئين بنادي الزمالك ممسكين بأعلام مصر والمغرب والقلعة البيضاء في مطار القاهرة الدولي استعدادا لاستقبال بعثة نهضة بركان المغربي، بالإضافة إلى أشخاص بالزي الفرعوني.

ومن المنتظر أن تصل بعثة الفريق المغربي ، في تمام الساعة السادسة إلا الربع صباح اليوم الأربعاء .

وتقيم البعثة في القاهرة اليوم الأربعاء حيث يؤدي الفريق مرانه في العاشرة مساء اليوم بملعب بتروسبورت ، على أن تتوجه إلى الإسكندرية غدا الخميس.