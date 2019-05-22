نجاح خطة بيسة وخالتها في وضع سكسكة بدار مسنين في الحلقة 16 من "البرنسيسة بيسة"
الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:57 ص
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شارك النجم العالمى ويل سميث، فى العرض الأول لفيلم "علاء الدين"، الذى انطلق عرضه فى مسرح "إل كابيتان" فى لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، كما حضر العرض نجوم الفيلم ومينا مسعود ونعومى سكوت.
تبدأ أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" باكتشاف "سماح" التي تجسد دورها إيمان السيد في مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مي عز الدين بسرقة سكسكة لمشغولاتها الذهبية بعدما رأتها تلبسهم، وتفكر سماح و"مرعى" – حجاج عبد العظيم - فى وضعها فى دا مسنين، ويعرضا الأمر على بيسة التى تفرح بالفكرة لأنها كانت تخطط لها منذ فترة.
يقترح مرعي السيطرة على سكسكة بالقوة ولكن بيسة تؤكد له صعوبة الأمر، ليطرح فكرة تخديرها ولكنهم يفشلوا، الا أن بيسة طلبت من "مأمون" – محمد أنور- القيام بهذه المهمة خاصة وأن سكسكة طلبت منه أكثر من بيسة إيصالها الى المدرسة التى ورثتها بيسة، فيستطيع ايهامها أنه يذهب معها الى المدرسة ويدعها فى دار المسنين وبالفعل ينجح فى ذلك.
وفى الجانب الآخر تطلب "شويكار" – بوسى – من ابنها "كاظم" الذي يجسد دوره الفنان أمير المصرى، الزواج من بيسة ولكنه يندهش من ذلك ويحاول ارجاعها عن هذا القرار، ولكنها تشرح له أنه لابد أن يتزوجها بدلاً من ضياع المدرسة لصالحها ويوافق كاظم فى النهاية، ليخبر صديقته مايا بأن والدته طلبت منه الزواج من بيسة وتوافق على اقتراحه بزواجه من بيسة والعودة لها بشرطة ألا يلمسها
مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.
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