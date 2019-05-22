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موعد مباراة بيراميدز ضد النجوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة (On Sport)

الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:54 ص
موعد مباراة بيراميدز ضد النجوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة (On Sport)
بيراميدز
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منى العوضي
 
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يستعد نادي بيراميدز لاستضافة نظيره النجوم مساء اليوم الأربعاء والموافق 22/5/2019 وذلك في إطار مباراة الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ويلتقي نادي بيراميدز مع النجوم على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مدينة مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

 

وستكون مباراة مباراة بيراميدز مع النجوم في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة on sport 2 بتعليق مؤمن حسن.

 

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة متساوياً مع الزمالك صاحب المركز الثالث.

 

ولعب بيراميدز 32 مباراة في المسابقة حيث فاز في 16 مباراة وتعادل 12 وخسر مباراتين وسجل 58 هدفاً واستقبلت شباكه 30 هدفاً.

 

أما نادي النجوم يتذيل جدول ترتيب الدوري المصري فقد لعب 32 مباراة وفاز في 5 مباريات وتعادل 10 وخسر 17 مباراة وسجل الفريق 29 هدفاً بينما استقبل 43 هدفاً.


 

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