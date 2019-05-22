رئيس الزمالك يصل مطار القاهرة استعدادا لاستقبال بعثة نهضة بركان
الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:17 ص
أحمد الهواري
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وصل رئيس نادي الزمالك ، لمطار القاهرة الدولي ، لاستقبال بعثة فريق نادي نهضة بركان المغربي ، والتي ستواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، في إياب الدور النهائي ، لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، الاحد المقبل ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .
ومن المنتظر أن
تصل بعثة الفريق المغربي ، في تمام الساعة السادسة إلا الربع صباح اليوم الأربعاء
.
وتقيم البعثة في
القاهرة اليوم الأربعاء حيث يؤدي الفريق مرانه في العاشرة مساء اليوم بملعب بتروسبورت
، على أن تتوجه إلى الإسكندرية غدا الخميس.
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