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رئيس الزمالك يصل مطار القاهرة استعدادا لاستقبال بعثة نهضة بركان

الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:17 ص
رئيس الزمالك يصل مطار القاهرة استعدادا لاستقبال بعثة نهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان
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أحمد الهواري
 
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وصل رئيس نادي الزمالك ، لمطار القاهرة الدولي ، لاستقبال بعثة فريق نادي نهضة بركان المغربي ، والتي ستواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، في إياب الدور النهائي ، لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، الاحد المقبل ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

 

ومن المنتظر أن تصل بعثة الفريق المغربي ، في تمام الساعة السادسة إلا الربع صباح اليوم الأربعاء .

 

وتقيم البعثة في القاهرة اليوم الأربعاء حيث يؤدي الفريق مرانه في العاشرة مساء اليوم بملعب بتروسبورت ، على أن تتوجه إلى الإسكندرية غدا الخميس.

 

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